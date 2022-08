Il Comune di Fiumicino verso l’istituzione del Registro dei Mediatori Interculturali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – “Quella del mediatore interculturale è una figura professionale, prevista dalla normativa vigente, che ha come scopo creare un ponte tra i cittadini stranieri e le istituzioni pubbliche e private con cui essi si trovano in relazione, dagli uffici pubblici alle scuole, ai medici. Sono dunque una risorsa importante che aiuta i cittadini stranieri, comunitari e extracomunitari a poter usufruire di tutti i servizi. Solo nel nostro territorio vivono circa 12 mila stranieri, di varie nazionalità. Riteniamo dunque necessaria l’istituzione di un Registro pubblico dei Mediatori Interculturali, come richiesto a sindaco e Giunta in Consiglio con una mozione. Il Registro funzionerà sulla base di un successivo Regolamento di gestione elaborato dalla Giunta comunale e vi potranno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– “Quella del mediatore interculturale è una figura professionale, prevista dalla normativa vigente, che ha come scopo creare un ponte tra i cittadini stranieri e le istituzioni pubbliche e private con cui essi si trovano in relazione, dagli uffici pubblici alle scuole, ai medici. Sono dunque una risorsa importante che aiuta i cittadini stranieri, comunitari e extracomunitari a poter usufruire di tutti i servizi. Solo nel nostro territorio vivono circa 12 mila stranieri, di varie nazionalità. Riteniamo dunque necessariadi unpubblico dei, come richiesto a sindaco e Giunta in Consiglio con una mozione. Ilfunzionerà sulla base di un successivo Regolamento di gestione elaborato dalla Giunta comunale e vi potranno ...

