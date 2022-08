GF Vip 7, Giovanni Ciacci concorrente ufficiale: l'amara confessione sulla malattia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giovanni Ciacci ha rilasciato un'intervista al magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 3 agosto, in cui ha svelato di essere un concorrente ufficiale del GF Vip 7. Il costumista della tv era sparito dal piccolo schermo da un po' di tempo e adesso ha svelato anche i motivi. Stando a quanto emerso dall'intervista, il protagonista è affetto da una malattia su cui, attualmente, ci sono ancora molti tabù. Giovanni, infatti, ha contratto HIV, pertanto, è sieropositivo. Nell'intervista ha ammesso di avere intenzione di affrontare la faccenda durante la sua permanenza nel reality show. Si tratterebbe della prima volta in cui questa malattia venga affrontata a sviscerata in un programma tv così popolare. Giovanni Ciacci svela la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 agosto 2022)ha rilasciato un'intervista al magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 3 agosto, in cui ha svelato di essere undel GF Vip 7. Il costumista della tv era sparito dal piccolo schermo da un po' di tempo e adesso ha svelato anche i motivi. Stando a quanto emerso dall'intervista, il protagonista è affetto da unasu cui, attualmente, ci sono ancora molti tabù., infatti, ha contratto HIV, pertanto, è sieropositivo. Nell'intervista ha ammesso di avere intenzione di affrontare la faccenda durante la sua permanenza nel reality show. Si tratterebbe della prima volta in cui questavenga affrontata a sviscerata in un programma tv così popolare.svela la ...

