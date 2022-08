Firenze | si accoltellano nella ex caserma Lupi di Toscana - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Firenze, due marocchini si accoltellano nella ex caserma Lupi di Toscana Cronaca - zazoomblog : Firenze due marocchini si accoltellano nella ex caserma Lupi di Toscana - Cronaca - -

LA NAZIONE

Dopo l'aggressione sono intervenuti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di, i militari della Sis per le attività di sopralluogo, e il pubblico ministero di turno Christine Von ...È accaduto ad un vigilante del McDonald's della Stazione di Santa Maria Novella, a. L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino di ieri, ma è stato reso noto oggi dalla polizia. In base ... Firenze, due marocchini si accoltellano nella ex caserma Lupi di Toscana Firenze, 3 agosto 2022 - Accoltellamento tra due marocchini. È avvenuto nel corso della notte tra martedì e mercoledì 3 agosto nel parcheggio della ex caserma Gonzaga Lupi di Toscana. Uno dei due, 40 ...