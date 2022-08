**Elezioni: Calenda, 'Fratoianni? Firmato accordo con Pd, mio interlocutore è Letta'** (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Enrico Letta il programma lo ha Firmato. Se Fratoianni non ci si trova, lo chiarisca prima che si fa la coalizione. Io ho Firmato un accordo con il Pd, il mio interlocutore è Letta". Così Carlo Calenda a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Enricoil programma lo ha. Senon ci si trova, lo chiarisca prima che si fa la coalizione. Io houncon il Pd, il mio". Così Carloa SkyTg24.

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - fattoquotidiano : Elezioni, da Calenda e Di Maio: come funziona la legge elettorale che ha trasformato i piccoli partiti in kingmaker - AndreaRovigatti : RT @pietroraffa: Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti esistenti… - carmen_distaso : RT @colvieux: Ho una domanda da cittadina: ad elezioni avvenute, se ad @EnricoLetta servisse un’alleanza con @GiuseppeConteIT per scongiura… -