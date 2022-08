Elezioni 2022, timori dem dopo rinvio incontro con Si e Verdi: “E se vanno con Conte?” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Un passo avanti e due indietro. All’indomani dell’accordo stretto tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, slitta l’incontro fissato oggi tra il segretario dem e l’alleanza Verdi e Sinistra, che in una nota esprime “profondo disagio” per le novità politiche emerse nella giornata di ieri. Slitta dunque un incontro atteso nei Palazzi romani per capire le ultime mosse nello scacchiere delle alleanze, dove gli occhi continuano ad essere puntati anche sulla ‘pedina’ Di Maio, nell’attesa che il ministro degli Esteri sciolga la riserva, annunciando se beneficerà o meno di quel diritto di tribuna offerto dal Pd, in barba alla nuova forza politica di cui Di Maio è a capo, Impegno Civico. Restando al versante di sinistra della coalizione, dalle parti dei Verdi si fa sapere che non c’è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Un passo avanti e due indietro. All’indomani dell’accordo stretto tra Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, slitta l’fissato oggi tra il segretario dem e l’alleanzae Sinistra, che in una nota esprime “profondo disagio” per le novità politiche emerse nella giornata di ieri. Slitta dunque unatteso nei Palazzi romani per capire le ultime mosse nello scacchiere delle alleanze, dove gli occhi continuano ad essere puntati anche sulla ‘pedina’ Di Maio, nell’attesa che il ministro degli Esteri sciolga la riserva, annunciando se beneficerà o meno di quel diritto di tribuna offerto dal Pd, in barba alla nuova forza politica di cui Di Maio è a capo, Impegno Civico. Restando al versante di sinistra della coalizione, dalle parti deisi fa sapere che non c’è ...

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - Oli_oleaster : RT @jxgiuliano: Nessuna novità. - Marc30680 : RT @liliaragnar: 2022 • PEDOFILIA NON È UNA PREFERENZA SESSUALE • GLI INSETTI NON SONO CIBO • I SIERI MRNA NON SONO VACCINI • L’UOMO NON È… -