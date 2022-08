GianniGirotto : PIU' COMUNITA' ENERGETICHE = MENO INFLAZIONE L'equazione è semplice: l'#inflazione viene alzata da un prezzo dell'e… - interrisnews : L'#aumento dei #prezzi scatenato dalla guerra in #Ucraina costerà nel 2022 alle #famiglie italiane quasi 9 miliardi… - fisco24_info : Effetto inflazione su consumi, a giugno volumi in calo 3,8%: Per alimentari aumento delle vendite in valore, non in… - il_Francy77 : @alburritodecuba Un computer noto è avere un'inflazione dovuta al rapporto tra moneta circolante e produzione, un'a… - Maurizi67221333 : @lorepregliasco @CarloCalenda Ma com'è che ora x Calenda sono diventati 40? Effetto inflazione? Una nuova Weimar? -

Agenzia ANSA

Vendite al dettaglio in aumento in valore alla fine del secondo trimestre 2022 , ma la crescita è in buona parte attribuibile all'incremento dei prezzi , poiché i volumi sono in calo sia nel primo sia ...A giugno 2022 si stima una flessione congiunturale per le vendite al dettaglio dell'1,1% in valore e dell'1,8% in volume. Lo rileva l'Istat spiegando che su base annua le vendite aumentano a giugno ... Effetto inflazione su consumi, a giugno volumi in calo 3,8% Vendite al dettaglio in aumento in valore alla fine del secondo trimestre 2022, ma la crescita è in buona parte attribuibile all’incremento ...A giugno 2022 si stima una flessione congiunturale per le vendite al dettaglio dell'1,1% in valore e dell'1,8% in volume. (ANSA) ...