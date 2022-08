Dopo il rogo al via la bonifica del parco di Centocelle divenuto un cimitero di rifiuti (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Nella 'buca' dentro al parco Centocelle, fuma ancora il terreno. La mascherina sempre in tasca per proteggersi dalle esalazioni. Sono i rifiuti interrati da anni, e smaltiti illegalmente, che continuano a bruciare dal 9 luglio scorso quando è scoppiato l'incendio nella periferia sud est di Roma tra viale Togliatti e via Casilina. Un parco archeologico trasformato in un cimitero di detriti. Pneumatici, bottiglie, frigoriferi, passeggini, pezzi di lamiera, carcasse di auto. Persino un palo della luce che taglia il sentiero annerito. Così il Comune corre ai ripari: partono oggi, infatti, gli interventi di bonifica (per un costo di 200mila euro) che prevedono la rimozione di circa 400 tonnellate di rifiuti in 45 giorni. Ama sara' al lavoro con due squadre ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Nella 'buca' dentro al, fuma ancora il terreno. La mascherina sempre in tasca per proteggersi dalle esalazioni. Sono iinterrati da anni, e smaltiti illegalmente, che continuano a bruciare dal 9 luglio scorso quando è scoppiato l'incendio nella periferia sud est di Roma tra viale Togliatti e via Casilina. Unarcheologico trasformato in undi detriti. Pneumatici, bottiglie, frigoriferi, passeggini, pezzi di lamiera, carcasse di auto. Persino un palo della luce che taglia il sentiero annerito. Così il Comune corre ai ripari: partono oggi, infatti, gli interventi di(per un costo di 200mila euro) che prevedono la rimozione di circa 400 tonnellate diin 45 giorni. Ama sara' al lavoro con due squadre ...

