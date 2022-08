Brescia, sequestro da 141 milioni di euro all’architetto italiano di Vladimir Putin: contestati reati tributari e fiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando lo scorso febbraio i militari della Guardia di finanza entrarono nella sua proprietà si trovarono di fronte a una collezione di opere d’arte degne di un museo. Furono i beni – dipinti di Picasso, Cezanne, Kandinsky, De Chirico, Fontana, Savinio, Modigliani, Mirò, Morandi, Campigli, Chagall, Rotella e la statua del suo gatto, creata dal maestro colombiano Botero – sequestrati a Lanfranco Cirillo, 63 anni, architetto il cui nome è stato legato a quello di Vladimir Putin e altri oligarchi che in passato lo hanno ingaggiato per organizzare le loro residenze. Oggi è stata diffusa la notizia che al professionista è stato notificato un sequestro da 141 milioni di euro tra beni mobili e immobili. Il professionista è accusato di reati fiscali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quando lo scorso febbraio i militari della Guardia di finanza entrarono nella sua proprietà si trovarono di fronte a una collezione di opere d’arte degne di un museo. Furono i beni – dipinti di Picasso, Cezanne, Kandinsky, De Chirico, Fontana, Savinio, Modigliani, Mirò, Morandi, Campigli, Chagall, Rotella e la statua del suo gatto, creata dal maestro colombiano Botero – sequestrati a Lanfranco Cirillo, 63 anni, architetto il cui nome è stato legato a quello die altri oligarchi che in passato lo hanno ingaggiato per organizzare le loro residenze. Oggi è stata diffusa la notizia che al professionista è stato notificato unda 141ditra beni mobili e immobili. Il professionista è accusato die ...

