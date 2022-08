Bper aderisce a Garanzia SupportItalia di Sace, in arrivo aiuti a imprese (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Gruppo Bper annuncia l’adesione a Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto aiuti per sostenere, attraverso la Garanzia di Sace e la controGaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia. I finanziamenti, a condizioni agevolate, devono avere durata massima di 8 anni. La Garanzia potrà essere concessa entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto delle modalità previste dal Decreto aiuti, permettendo così alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi. Commentando la decisione il Vice ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Gruppoannuncia l’adesione a, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decretoper sostenere, attraverso ladie la controdello Stato, i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alleitaliane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia. I finanziamenti, a condizioni agevolate, devono avere durata massima di 8 anni. Lapotrà essere concessa entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto delle modalità previste dal Decreto, permettendo così alledi ottenere liquidità in tempi brevi. Commentando la decisione il Vice ...

