Attesa per oggi una tempesta geomagnetica sulla Terra (Di mercoledì 3 agosto 2022) Che cos'è e come si verifica una tempesta geomagnetica. Quale impatto può avere sulla nostra vita quotidiana? E' Attesa per oggi, secondo gli esperti dello Space Weather Prediction operante all'interno della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), agenzia federale statunitense che si occupa di fenomeni meteorologici, oceanografici e climatici, una tempesta geomagnetica. Tale fenomeno, la cui intensità è misurabile in una scala da 1 a 5, consiste nell'espulsione di una grossa quantità di plasma da parte di un buco coronale, un'area della cosiddetta corona solare, la parte più esposta dell'atmosfera della stella, in direzione del nostro pianeta. Oltre a una tempesta geomagnetica, la fuoriuscita del plasma dal ...

