As – Cristiano Ronaldo al Napoli è la strada più semplice | ecco cosa serve

Cristiano Ronaldo al Napoli secondo As è ancora possibile. Il giocatore è in rotta totale con il Manchester United, ma c'è anche l'Atletico Madrid. Già da qualche settimana si parla della possibilità che Ronaldo vesta la maglia azzurra, una voce rimbalzata proprio dalla Spagna che ora viene confermata. Ovviamente l'operazione è complicatissima a livello economico, visto quanto guadagna il campione portoghese che a 37 anni non vuole ancora smettere di giocare. Ma il Napoli può offrire a Cristiano Ronaldo la Champions League, un fatto fondamentale per la sua decisione. Inoltre De Laurentiis può vantare un ottimo rapporto con il super agente Jorge Mendes che cura gli interessi di CR7. Il giornalista di As Manu Sainz ha dato le ultime novità di calciomercato su ...

