Alba Parietti ricorda lo storico compagno Giuseppe Lanza di Scalea: "Sei nel mio respiro" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quello tra Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea è stato un amore profondo, che non è finito quando decisero di lasciarsi dopo 8 anni. I due sono sempre rimasti legati da un sentimento viscerale, fino alla scomparsa del nobile... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 agosto 2022) Quello tradiè stato un amore profondo, che non è finito quando decisero di lasciarsi dopo 8 anni. I due sono sempre rimasti legati da un sentimento viscerale, fino alla scomparsa del nobile...

Saverio_94 : Comunque Alba Parietti si è fidanzata. Giusto per chi non lo sapesse perché la donna dei picchi non sta pubblicando nulla a riguardo ?? - Giusepp73577504 : @FartFromAmerika Il giornalista Parietti ha la stessa competenza e lo stesso acume della omonima 'servetta' Alba. - mugugnoh24 : @mayaroscia C'è scritto...l'opinionista, attrice, cantante, conduttrice, mamma ... Alba Parietti - igor_piras : @RickyPalazzolo @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel jacqueline di giacomo ( letizia novelli alba parietti giuliasalem… - 3le_3dwards : Non le zanzare che mi mordono il labbro, adesso sembro Alba Parietti -