Un volo di oltre 100 metri | Matteo | 25 anni | muore insieme al suo cane

Tragedia in montagna, Matteo Carminati è morto dopo essere precipitato nella zona del Vaccarizza, a 1.600 metri di quota, nel territorio del Comune di Ardesio (Alpe Vodala). Era residente a Petosino, frazione di Sorisole. Come riferito dal Soccorso alpino, l'allarme è stato lanciato lunedì poco prima delle 15. Il giovane e il suo cane, un pastore tedesco, sono stati trovati senza vita a seguito di una caduta di almeno un centinaio di metri. La centrale operativa ha inviato sul posto l'elisoccorso del 118 decollato da Bergamo, ma l'equipe sanitaria a bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Classe 1996, Matteo Carminati avrebbe compiuto 26 anni a settembre, mese in cui si sarebbe dovuto laureare in psicologia del lavoro.

