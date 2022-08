Tudor, già finita a Marsiglia? L’allenatore in rotta con la squadra (Di martedì 2 agosto 2022) Potrebbe essere già finita l’avventura di Tudor al Marsiglia: Payet e compagni hanno chiesto al presidente il suo licenziamento Stando a quanto riportato da La Provence, Igor Tudor sarebbe già in rotta con lo spogliatoio del Marsiglia, che non avrebbe gradito l’approccio duro tenuto dal tecnico sin dal giorno del suo arrivo in Francia. A guidare la rivolta contro il tecnico sarebbe Payet, che ha avuto più di un confronto con Tudor. Sarebbe già stato avvisato il presidente Longoria, che dovrà ora decidere il da farsi. Il media transalpino sottolinea poi come non sia un caso che Camoranesi, arrivato per fare da secondo all’ex Verona, si sia già dimesso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Potrebbe essere giàl’avventura dial: Payet e compagni hanno chiesto al presidente il suo licenziamento Stando a quanto riportato da La Provence, Igorsarebbe già incon lo spogliatoio del, che non avrebbe gradito l’approccio duro tenuto dal tecnico sin dal giorno del suo arrivo in Francia. A guidare la rivolta contro il tecnico sarebbe Payet, che ha avuto più di un confronto con. Sarebbe già stato avvisato il presidente Longoria, che dovrà ora decidere il da farsi. Il media transalpino sottolinea poi come non sia un caso che Camoranesi, arrivato per fare da secondo all’ex Verona, si sia già dimesso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

cmdotcom : #Marsiglia, nervi tesi negli spogliatoi. I giocatori contro l'allenatore e #Tudor sarebbe già pronto ad andarsene... - francGuerrieri : “#Tudor già in difficoltà” all’OM ?????? - CalcioNews24 : Tudor, già finita a Marsiglia? L’allenatore in rotta con la squadra - junews24com : Tudor Marsiglia, clamoroso dalla Francia: l’ex Juve già in rotta col club? - infoitsport : Rassegna Estera – Koundé per Xavi, Tudor già nel difficile -

Tudor, già finita a Marsiglia L'allenatore in rotta con la squadra Potrebbe essere già finita l'avventura di Tudor al Marsiglia: Payet e compagni hanno chiesto al presidente il suo licenziamento Stando a quanto riportato da La Provence, Igor Tudor sarebbe già in rotta con lo spogliatoio del Marsiglia, che non avrebbe gradito l'approccio duro tenuto dal tecnico sin dal giorno del suo arrivo in Francia. A ... Alexis Sanchez risolve il suo contratto con l'Inter: ecco dove andrà ...5 milioni, rispetto ai 7 che avrebbe dovuto garantire all'attaccante che ora sarà libero di accasarsi a Marsiglia, avendo già trovato un accordo con l'Olympique di Igor Tudor. Pronto un contratto ... Calcio in Pillole Potrebbe esserefinita l'avventura dial Marsiglia: Payet e compagni hanno chiesto al presidente il suo licenziamento Stando a quanto riportato da La Provence, Igorsarebbein rotta con lo spogliatoio del Marsiglia, che non avrebbe gradito l'approccio duro tenuto dal tecnico sin dal giorno del suo arrivo in Francia. A ......5 milioni, rispetto ai 7 che avrebbe dovuto garantire all'attaccante che ora sarà libero di accasarsi a Marsiglia, avendotrovato un accordo con l'Olympique di Igor. Pronto un contratto ... Rassegna Estera – Koundé per Xavi, Tudor già nel difficile