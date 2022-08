Si ritorna a parlare di contratto tra il Napoli e Fabian Ruiz (Di martedì 2 agosto 2022) Segnali di dialogo tra Fabian Ruiz e il Napoli: Da ieri si è ripreso a trattare per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. L’apertura da parte dei suoi agenti è arrivata telefonicamente, nei prossimi giorni si cercherà di trovare la via del rinnovo. Dopo le tensioni del fine settimana con Giuntoli che ha ribadito la volontà di adottare la linea dura nei confronti del centrocampista azzurro nel caso in cui non si arrivi a un prolungamento. Fabian Ruiz vorrebbe tornare in Spagna ma non ci sono offerte: solo il Manchester United ne ha presentata una, ma ritenuta non idonea dal Napoli. Ora si lavora sulla base di un contratto di cinque anni da 2,5 milioni a stagione, con una clausola non troppo come segnale di distensione. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Segnali di dialogo trae il: Da ieri si è ripreso a trattare per il rinnovo delin scadenza a giugno 2023. L’apertura da parte dei suoi agenti è arrivata telefonicamente, nei prossimi giorni si cercherà di trovare la via del rinnovo. Dopo le tensioni del fine settimana con Giuntoli che ha ribadito la volontà di adottare la linea dura nei confronti del centrocampista azzurro nel caso in cui non si arrivi a un prolungamento.vorrebbe tornare in Spagna ma non ci sono offerte: solo il Manchester United ne ha presentata una, ma ritenuta non idonea dal. Ora si lavora sulla base di undi cinque anni da 2,5 milioni a stagione, con una clausola non troppo come segnale di distensione.

