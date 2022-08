Scuola, via libera a 391 mila euro per gli studenti ucraini esuli (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati stanziati 391 mila euro per gli studenti ucraini arrivati in Sicilia. La somma è stata destinata dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale alle 136 istituzioni scolastiche dell’Isola che hanno presentato istanza di richiesta di contributo per i 391 esuli ucraini accolti nelle ultime settimane. La cifra sarà ripartita con contributi di mille euro per ogni allievo e impegnata per la messa in campo di servizi professionali specialistici e di supporto all’inserimento scolastico come il sostegno psicologico, la mediazione linguistica, l’acquisto o la predisposizione di materiale ludico-didattico bilingue. “Con lo stanziamento di questo contribuito – afferma Alessandro Aricò, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 2 agosto 2022) Sono stati stanziati 391per gliarrivati in Sicilia. La somma è stata destinata dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale alle 136 istituzioni scolastiche dell’Isola che hanno presentato istanza di richiesta di contributo per i 391accolti nelle ultime settimane. La cifra sarà ripartita con contributi di milleper ogni allievo e impegnata per la messa in campo di servizi professionali specialistici e di supporto all’inserimento scolastico come il sostegno psicologico, la mediazione linguistica, l’acquisto o la predisposizione di materiale ludico-didattico bilingue. “Con lo stanziamento di questo contribuito – afferma Alessandro Aricò, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione ...

