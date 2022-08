Sampdoria | addio scritto per Murillo | gli indizi non mentono

(Di martedì 2 agosto 2022) L’arrivo di un difensore libera. Il colombiano potrebbe lasciare così lamolto presto: le ultime Il futuro di Jeisonsembra essere già. Nonostante le buone risposte offerte durante il pre-campionato, il difensore colombiano è destinato a lasciare nuovamente la, ma stavolta a titolo definitivo e non più in prestito. È più la questione economica, rispetto a quella tecnica, a spingere il club blucerchiato verso la ricerca di un altro difensore. I riflettori della società blucerchiata sono accesi in questo momento su Matteo Gabbia (in uscita in prestito secco dal Milan) e Daniele Rugani (che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus). L'articolo proviene da Calcio News 24.

