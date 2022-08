FIT

... la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior... che guadagna due posizioni ed è numero 192, e per Camilla, che ne recupera tre e risale ...... la 21enne di Fermo, precipitata oltre la 230esima posizione dopo un 2021 per la maggior... Camilla245 (+3) 275. Federica Di Sarra 232 ( - 40) 276. Giulia Gatto - Monticone 232 (+1) - ... Rosatello parte col piede giusto a Grodzisk Mazowiecki La numero uno azzurra sale al gradino 24 mentre Giorgi scende ed è 29.ROMA (ITALPRESS) - Solo aggiustamenti in chiave tricolore nel ...Si respira aria di festa a Santo Stefano Belbo. In due anni ha ottenuto due promozioni e ora l’obiettivo è ancora di salire ...