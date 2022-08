(Di martedì 2 agosto 2022) È un vero e proprio caso spinoso quello relativo alla trattativa per ildiRuiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e ilnon ha alcuna intenzione di perdere il giocatore a 0 l’anno prossimo. D’altro canto,ha finora rifiutato le offerte azzurre per ile nulla si è ancora mosso per una sua cessione in questa sessione di mercato. Sullo sfondo, l’ombra del Real Madrid di Ancelotti, intenzionato ad acquistare il giocatore a parametro 0 nella prossima estate. Le ultime notizie descrivevano, dunque, una situazione di stallo totale nella trattativa per il. Foto: Getty Images-Ruiz L’edizione odierna de Il Mattino segnala però un tentativo didi entrambe le parti ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, niente accordo per il rinnovo di #FabianRuiz: la situazione - infoitsport : Rinnovo Fabian, tentativi di disgelo: previsto un incontro con il Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Gli agenti di Fabian chiamano Giuntoli e aprono ad un eventuale rinnovo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Gli agenti di Fabian chiamano Giuntoli e aprono ad un eventuale rinnovo - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Gli agenti di Fabian chiamano Giuntoli e aprono ad un eventuale rinnovo -

... Pernilla August è la Regina Kristina, Nathalie Varli è Madison, Felicia Truedsson è Stella,... Quando nel 2021 era stato annunciato ildi Young Royals per una seconda stagione , si era ...Calciomercato Napoli , le ultimissime oggi. Clamoroso colpo di scena nella trattativa per ilRuiz - Ssc Napoli . Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino si registrano sorprendenti segnali di distensione trae il Napoli: perché da ieri si inizia davvero ...Segnali di distensione tra Fabian e il Napoli: perché da ieri si inizia davvero a trattare per il rinnovo. L'apertura degli agenti è arrivata via telefono, l'appuntamento è per i prossimi giorni per ...Clamoroso colpo di scena nella trattativa per il rinnovo Fabian Ruiz-Ssc Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino si registrano sorprendenti segnali di distensione tra Fabian ...