CalcioNews24 : Pinamonti, è braccio di ferro tra Atalanta e Sassuolo - EasyGadget_ID : RT @sportmediaset: Braccio di ferro Atalanta-Sassuolo per Pinamonti | Oggi la firma per la risoluzione di Sanchez #Sanchez #Skriniar #Dumf… - sportmediaset : Braccio di ferro Atalanta-Sassuolo per Pinamonti | Oggi la firma per la risoluzione di Sanchez #Sanchez #Skriniar… - ncorrasco : @Delu90Inter @il_prof_13 @TheMerk87 @CrisInter91 @marifcinter Facciano come credano, se vogliono andare al braccio… -

... conteso dalle due squadre: l'Inter aspetta il rilancio degli emiliani Il Sassuolo vorrebbe provare il sorpasso sull'Atalanta, al momento in vantaggio, perin caso di cessione di Raspadori, ...Sul fronte Andreainvece ildi ferro non si ferma: per il giocatore l'Inter vuole 30 milioni e non abbassa la richiesta, una richiesta troppo onerosa per le casse bergamasche a meno ...Sfida tra Atalanta e Sassuolo per Pinamonti, conteso dalle due squadre: l’Inter aspetta il rilancio degli emiliani Il Sassuolo vorrebbe provare il sorpasso sull’Atalanta, al momento in vantaggio, per ...IL SASSUOLO PROVA IL SORPASSO SULL'ATALANTA PER PINAMONTI Il Sassuolo non molla Andrea Pinamonti. Il club neroverde sta provando infatti a sorpassare l'Atalanta, al momento in vantaggio, in caso di ce ...