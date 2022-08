Napoli, gli ultras contro De Laurentiis: ‘Stai lucrando sulla nostra passione!’ | Serie A (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-01 23:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Oggi il Napoli compie 96 anni dalla sua nascita. Diversi i festeggiamenti, a partire dai messaggi sui social da parte della società partenopea, passando per quelli degli ex calciatori, fino al sostegno da parte dei tifosi. Eppure nell’ultimo periodo non si respira una bella aria, con diverse critiche alla società a causa di un mercato deludente, viste le cessioni illustri affrontate e una gestione non soddisfacente. Questa sera una delegazione di ultras è arrivata poco dopo le ore 22 presso l’hotel Aqua Montis di Rivisondoli, dove alloggia il Napoli in questo ritiro di Castel di Sangro. Circa cento i supporters che hanno iniziato ad accendere fumogeni all’esterno della struttura. Tanti cori per il Napoli, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-01 23:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Oggi ilcompie 96 anni dalla sua nascita. Diversi i festeggiamenti, a partire dai messaggi sui social da parte della società partenopea, passando per quelli degli ex calciatori, fino al sostegno da parte dei tifosi. Eppure nell’ultimo periodo non si respira una bella aria, con diverse critiche alla società a causa di un mercato deludente, viste le cessioni illustri affrontate e una gestione non soddisfacente. Questa sera una delegazione diè arrivata poco dopo le ore 22 presso l’hotel Aqua Montis di Rivisondoli, dove alloggia ilin questo ritiro di Castel di Sangro. Circa cento i supporters che hanno iniziato ad accendere fumogeni all’esterno della struttura. Tanti cori per il, ...

