Mertens e Allan alla Salernitana? Risposta a sorpresa di Iervolino (Di martedì 2 agosto 2022) Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il Presidente granata ha parlato del mercato della sua squadra facendo riferimento anche alla possibilità di portare a Salerno due giocatori come Mertens e allan. Danilo Iervolino Presidente Salernitana (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Di seguito le sue parole: Mertens ha rifiutato perchè vuole visibilità europea per andare al Mondiale? “Noi non abbiamo fatto offerte, gli abbiamo aperto le porte di casa. Io lo stimo tantissimo e può ancora dare tanto al calcio. Non c’è stato alcun rifiuto perchè non ci sono state offerte“. allan può ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Danilo, presidente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il Presidente granata ha parlato del mercato della sua squadra facendo riferimento anchepossibilità di portare a Salerno due giocatori come. DaniloPresidente(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Di seguito le sue parole:ha rifiutato perchè vuole visibilità europea per andare al Mondiale? “Noi non abbiamo fatto offerte, gli abbiamo aperto le porte di casa. Io lo stimo tantissimo e può ancora dare tanto al calcio. Non c’è stato alcun rifiuto perchè non ci sono state offerte“.può ...

IagoAndrade14 : @MarcantonioCec1 @Torrenapoli1 100% d accordo Nel post Sarri avremmo potuto/dovuto fare il salto di qualita' Adl in… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Salernitana, Iervolino: “Mertens in granata? Mai dire mai. No ad Allan, Nicola…” - Mediagol : Salernitana, Iervolino: “Mertens in granata? Mai dire mai. No ad Allan, Nicola…” - ilnapolionline : Iervolino smentisce la voce Allan, invece, se Mertens volesse... - - SalernoSport24 : ??? Iervolino parla di Mertens e Allan ??? 'Servono giocatori funzionali agli schemi di Nicola' ??? Leggi l'articolo s… -