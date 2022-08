Mertens alla Juve? Duttilità | fiuto del gol ed esperienza | una garanzia per Allegri

ZonaBianconeri : RT @ilmaschioalphre: #Mertens, #Raspadori, #RenanLodi e abbiamo perso già il conto dei nomi accostati alla #Juventus. Io sto lavorando per… - ciucca97 : RT @ilmaschioalphre: #Mertens, #Raspadori, #RenanLodi e abbiamo perso già il conto dei nomi accostati alla #Juventus. Io sto lavorando per… - Cucciolina96251 : RT @Marco562017: C'è gente che vorrebbe davvero #Mertens alla Juve, sono scioccato - ilmaschioalphre : #Mertens, #Raspadori, #RenanLodi e abbiamo perso già il conto dei nomi accostati alla #Juventus. Io sto lavorando p… - casajuvenews : RT @Marco562017: C'è gente che vorrebbe davvero #Mertens alla Juve, sono scioccato -

La Juve, insomma, non vuole perdere tempo: ha l'esigenza di essere subito pronta per vincere e in tal senso l'acquisto disarebbe una garanzia. Passo claudicante e sorriso tirato: il rientro ...Senza dimenticare la pista che porta a Dries, sebbene il giocatore sia naturalmente molto legatopiazza ...Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, di alcuni casi di mercato ...L’ex napoletano sarebbe una riserva di lusso e inoltre arriverebbe pure a parametro zero: ma accetterebbe di giocare per quella squadra che ha considerato per anni la più grande rivale