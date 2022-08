Lecco, non solo Stanga: ufficiale anche l’arrivo di Christian Maldini (Di martedì 2 agosto 2022) Il Lecco, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Christian Maldini dalla Pro Sesto. Questo il comunicato Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Il, attraverso il proprio sito, ha annunciato l'arrivo didalla Pro Sesto. Questo il comunicato

