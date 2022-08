Lecce, Sticchi Damiani: «Sta nascendo una squadra importante» (Di martedì 2 agosto 2022) Le parole del presidente del Lecce, Sticchi Damiani: «Abbiamo fatto 14-15 operazioni di mercato, la gente lo sta riconoscendo» Intervistato da Antenna Sud, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato così il mercato dei giallorossi. Di seguito le sue parole. GIOVANI – «Sta nascendo un Lecce che vuole costruirsi un futuro importante abbiamo tra i giovani più promettenti d’Europa e stiamo ponendo le basi di cemento per il futuro, per arricchire il patrimonio tecnico del club». OBIETTIVO – «La salvezza. E qualora dovessimo raggiungerla… beh, le prospettive di crescitra si preannunciano alte». MERCATO – «Tra oggi e domani dovremmo raggiungere il primato storico. Abbiamo fatto 14-15 operazioni di mercato, la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Le parole del presidente del: «Abbiamo fatto 14-15 operazioni di mercato, la gente lo sta riconoscendo» Intervistato da Antenna Sud, il presidente del, Saverio, ha commentato così il mercato dei giallorossi. Di seguito le sue parole. GIOVANI – «Staunche vuole costruirsi un futuroabbiamo tra i giovani più promettenti d’Europa e stiamo ponendo le basi di cemento per il futuro, per arricchire il patrimonio tecnico del club». OBIETTIVO – «La salvezza. E qualora dovessimo raggiungerla… beh, le prospettive di crescitra si preannunciano alte». MERCATO – «Tra oggi e domani dovremmo raggiungere il primato storico. Abbiamo fatto 14-15 operazioni di mercato, la ...

