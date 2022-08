La nuova serie di Elisabeth Moss è il thriller The Veil: verso la conclusione di The Handmaid’s Tale? (Di martedì 2 agosto 2022) Si intitola The Veil la nuova serie di Elisabeth Moss destinata a Hulu: la protagonista di The Handmaid’s Tale guiderà il cast del nuovo thriller di Steven Knight, miniserie scritta e prodotta dallo stesso regista insieme a Denise Di Novi e Nina Tassler di PatMa Productions. La nuova serie di Elisabeth Moss vede l’attrice coinvolta anche come produttrice esecutiva, insieme a Lindsey McManus con la loro società di produzione Love & Squalor Pictures. The Veil sarà prodotta da FX Productions e racconterà la relazione sorprendente e tesa tra due donne coinvolte in un gioco morTale della verità, sulla strada tra Istanbul, Parigi e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Si intitola Theladidestinata a Hulu: la protagonista di Theguiderà il cast del nuovodi Steven Knight, miniscritta e prodotta dallo stesso regista insieme a Denise Di Novi e Nina Tassler di PatMa Productions. Ladivede l’attrice coinvolta anche come produttrice esecutiva, insieme a Lindsey McManus con la loro società di produzione Love & Squalor Pictures. Thesarà prodotta da FX Productions e racconterà la relazione sorprendente e tesa tra due donne coinvolte in un gioco mordella verità, sulla strada tra Istanbul, Parigi e ...

