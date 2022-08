La mucca cade in una scogliera, i vigili del fuoco la salvano così da una morte certa (Di martedì 2 agosto 2022) Un intervento molto complesso, ma andato a buon fine: così i vigili del fuoco sono riusciti a salvare una mucca , che era caduta in una scogliera , rimanendo ferita e incastrata. La mucca caduta in ... Leggi su leggo (Di martedì 2 agosto 2022) Un intervento molto complesso, ma andato a buon fine:delsono riusciti a salvare una, che era caduta in una, rimanendo ferita e incastrata. Lacaduta in ...

leggoit : La mucca cade in una scogliera, i vigili del fuoco la salvano così da una morte certa VIDEO - Mezzapenna_ : RT @Animal_Genocide: La mucca vuole bere e cade nella piscina accanto al pascolo: salvata dai vigili del fuoco - SandraCeradini : RT @Animal_Genocide: La mucca vuole bere e cade nella piscina accanto al pascolo: salvata dai vigili del fuoco - Animal_Genocide : La mucca vuole bere e cade nella piscina accanto al pascolo: salvata dai vigili del fuoco - VincenzoIanno16 : RT @AgenziaVISTA: Mucca cade in una piscina, ecco come è stata salvata dai Vigili del Fuoco #vigilidelfuoco -