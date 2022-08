Inter, Mertens non è una opzione: la quinta punta sarà un giovane (Di martedì 2 agosto 2022) Dries Mertens e l’Inter, strade che si sfiorano ma questo matrimonio ‘non s’ha da fare’. La società nerazzurra nella giornata di oggi dovrebbe mettere la parola fine al contratto di Alexis Sanchez con una corposa buonuscita, il cileno poi firmerà con il Marsiglia. E poi c’è la questione Andrea Pinamonti con il giocatore che ha fatto la sua scelta: vuole l’Atalanta ma le due società non hanno trovato l’accordo economico, soprattutto sulla famosa ‘recompra’ che l’Inter vorrebbe inserire mentre l’Atalanta no. E occhio anche al Sassuolo, soprattutto qualora dovesse partire anche Raspadori. In ogni caso l’Inter è soddisfatta dei suoi quattro attaccanti (Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa) e rimarrà con quelli chiudendo dunque la porta a Dries Mertens, svincolato di lusso in attesa di conoscere il suo futuro. ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Driese l’, strade che si sfiorano ma questo matrimonio ‘non s’ha da fare’. La società nerazzurra nella giornata di oggi dovrebbe mettere la parola fine al contratto di Alexis Sanchez con una corposa buonuscita, il cileno poi firmerà con il Marsiglia. E poi c’è la questione Andrea Pinamonti con il giocatore che ha fatto la sua scelta: vuole l’Atalanta ma le due società non hanno trovato l’accordo economico, soprattutto sulla famosa ‘recompra’ che l’vorrebbe inserire mentre l’Atalanta no. E occhio anche al Sassuolo, soprattutto qualora dovesse partire anche Raspadori. In ogni caso l’è soddisfatta dei suoi quattro attaccanti (Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa) e rimarrà con quelli chiudendo dunque la porta a Dries, svincolato di lusso in attesa di conoscere il suo futuro. ...

