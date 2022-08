Inter, il rosso in bilancio sale a 140 milioni: "colpa" anche di Vidal e Sanchez (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle ultime settimane l'Inter si è liberata prima di Arturo Vidal e poi di Alexis Sanchez. Addii attesi, ma non a costo zero, anzi. Oggi Il Corriere dello Sport fa il punto sulle finanze... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 2 agosto 2022) Nelle ultime settimane l'si è liberata prima di Arturoe poi di Alexis Sz. Addii attesi, ma non a costo zero, anzi. Oggi Il Corriere dello Sport fa il punto sulle finanze...

