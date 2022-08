Il mondo dei Brics punta a un sistema economico alternativo all’Occidente

Leggi su linkiesta

(Di martedì 2 agosto 2022) In occasione del 14esimo Summit dei(Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa), organizzato a Pechino a fine giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che i Paesi membri si stanno preparando a creare una valuta di riserva internazionale. Parlando in via telematica alBusiness Forum ha affermato: «Ildi messaggistica finanziaria russa è aperto per la connessione con le banche, proiettando così la necessità di una valuta di riserva. Ildi pagamento MIR russo sta ampliando la sua presenza. Stiamo esplorando la possibilità di creare una valuta di riserva internazionale basata sul paniere di valute dei Paesi». Dopo le sanzioni imposte dcontro la Russia a seguito della guerra in Ucraina, è una mossa quasi ...