(Di martedì 2 agosto 2022) Pensavano di poterun bel po’ disimulando un. Con questo avrebbero truffato l’assicurazione, che avrebbe dovuto pagare i danni, sia ai veicoli che alle persone coinvolte. Questo l’intento di tre uomini di Latina, il ventenne D.A.P. , il 44enne C.M. e il 36enne A.S., arrivati fino a Cisterna per mettere in scena il sinistro tra un’autovettura e una bicicletta. La richiesta di soccorso A farsi carico della chiamata al Comando di Corso della Repubblica è stato il conducente della bicicletta. L’uomo ha richiesto l’intervento degli agenti per fare i rilievi di quello che sarebbe dovuto essere l’. Già dai primi rilievi, la pattuglia della Polizia Locale ha rilevato delle incongruenze nelle dichiarazioni delle parti coinvolte. I caschi bianchi hanno quindi ...

CorriereCitta : Fingono un incidente stradale per incassare i soldi dell’assicurazione: denunciati -

Il Corriere della Città

Per Salvini e il Cavaliere è uno schiaffo chedi trasformare in concordia". L'unico onore, ... o più furbescamente sperare in qualchedi percorso della sua ex ministra: magari, un'...Per Salvini e il Cavaliere è uno schiaffo chedi trasformare in concordia". L'unico onore, ... o più furbescamente sperare in qualchedi percorso della sua ex ministra: magari, un'... Fingono un incidente stradale per incassare i soldi dell’assicurazione: denunciati Pensavano di poter incassare un bel po’ di soldi simulando un incidente stradale. Con questo avrebbero truffato l’assicurazione, che avrebbe dovuto pagare i danni, sia ai veicoli che alle persone coin ...Civate Doppio tentativo ai danni di due donne. Stessa dinamica, la telefonata di una finta figlia dopo l’incidente. I malviventi avevano pensato a tutto per sottrarre denaro: «La voce diversa Ho in t ...