Elezioni: Zingaretti, 'ora avanti con nostre idee e ambizione di vincere' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "E ora avanti con le nostre idee e l'ambizione di vincere. Continuiamo ad allargare e ad aprire l'alleanza. L'Italia e l'Europa più giuste passano per la sconfitta delle destre". Così Nicola Zingaretti su twitter sull'accordo Pd-Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "E oracon lee l'di. Continuiamo ad allargare e ad aprire l'alleanza. L'Italia e l'Europa più giuste passano per la sconfitta delle destre". Così Nicolasu twitter sull'accordo Pd-Azione.

angheran70 : RT @tempoweb: Da Zingaretti a Lollobrigida: è scattata la corsa ai 54 seggi del Lazio. Ecco i big in campo #2agosto @dimario_daniele https… - CiociariaO : Elezioni: Pd, i nomi della rosa. E Durigon apre la partita della Regione De Angelis per il proporzionale Tutte le i… - tempoweb : Da Zingaretti a Lollobrigida: è scattata la corsa ai 54 seggi del Lazio. Ecco i big in campo #2agosto… - Mirarch3 : RT @AngelaAngelmi: @MitjaBof @BimbiMeb @pietroraffa Mi scusi per evitare il governo Salvini ha chiesto un governo istituzionale. Zingaretti… - danieledv79 : RT @AngelaAngelmi: @MitjaBof @BimbiMeb @pietroraffa Mi scusi per evitare il governo Salvini ha chiesto un governo istituzionale. Zingaretti… -