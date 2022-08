Elezioni: patto Pd-Azione +Europa, 'sì rigassificatori con transizione sostenibile' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le conseguenze del mutato scenario internazionali in ambito energetico, PD e Azione/+Europa si impegnano a mettere in campo le politiche pubbliche più idonee per garantire l'autonomia del Paese attraverso un'intensificAzione degli investimenti in energie rinnovabili, il rafforzamento della diversificAzione degli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza dal gas russo, la realizzAzione di impianti di rigassificAzione nel quadro di una strategia nazionale di transizione ecologica virtuosa e sostenibile". Si legge nel patto elettorale siglato da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le conseguenze del mutato scenario internazionali in ambito energetico, PD esi impegnano a mettere in campo le politiche pubbliche più idonee per garantire l'autonomia del Paese attraverso un'intensificdegli investimenti in energie rinnovabili, il rafforzamento della diversificdegli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza dal gas russo, la realizzdi impianti di rigassificnel quadro di una strategia nazionale diecologica virtuosa e". Si legge nelelettorale siglato da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

