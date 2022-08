Elezioni: Morra, ho deciso di non candidarmi e non voterò (Di martedì 2 agosto 2022) "Ho deciso di non candidarmi con alcuno nelle prossime Elezioni politiche. E probabilmente mi asterrò dal votare, come facevo prima del 2011 allorquando a Cosenza si è presentato il Movimento 5 stelle,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Hodi noncon alcuno nelle prossimepolitiche. E probabilmente mi asterrò dal votare, come facevo prima del 2011 allorquando a Cosenza si è presentato il Movimento 5 stelle,...

Orizzonti6 : RT @assurdistan: Una perdita che affogheremo in un vasetto di Yakult. - MRZ1977 : RT @assurdistan: Una perdita che affogheremo in un vasetto di Yakult. - grucceverdi : RT @assurdistan: Una perdita che affogheremo in un vasetto di Yakult. - cgregorio52 : RT @assurdistan: Una perdita che affogheremo in un vasetto di Yakult. - assurdistan : Una perdita che affogheremo in un vasetto di Yakult. -