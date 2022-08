Don Matteo 14 sul set a marzo. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico vicini all’addio (Di martedì 2 agosto 2022) Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico - Don Matteo Non c’è posto a Don Matteo 14 per Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi, al centro di una travagliata storia d’amore incominciata nell’undicesima stagione, potrebbero non essere i protagonisti della prossima annata della fiction di Rai1 prodotta da Lux Vide. “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale“ ha diChiarato, infatti, Maria Chiara Giannetta – che tornerà presto in tv con Buongiorno mamma 2 – al settimanale TvMia riguardo a un suo ipotetico ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 2 agosto 2022)- DonNon c’è posto a Don14 per. Il Capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi, al centro di una travagliata storia d’amore incominciata nell’undicesima stagione, potrebbero non essere i protagonisti della prossima annata della fiction di Rai1 prodotta da Lux Vide. “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale“ ha dito, infatti,– che tornerà presto in tv con Buongiorno mamma 2 – al settimanale TvMia riguardo a un suo ipotetico ...

