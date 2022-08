De Laurentiis a sorpresa | “Non comprerò più calciatori africani!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 2 agosto 2022) Aurelio De, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Smart Talk in diretta da Rivisondoli nella trasmissione di Wall Street Italia. Una lunga intervista, con diversi temi affrontati come la Superlega e la cessione di Filmauro e società partenopea. Spazio anche alla questioneafricani ed i problemi relativi alle coppe. Non a caso, infatti, il Napoli è tra le squadre che ha sofferto di più le assenze nella scorsa stagione per la Coppa d’Africa viste le partenze di Ounas, Ghoulam, Anguissa e Koulibaly con le proprie Nazionali (da segnalare anche Osimhen che non è partito per via del Covid). Il mostro invisibile della squadra azzurra, che dalle prossime edizioni dovrà fare i conti con meno giocatori rispetto alla scorsa stagione viste le cessioni del pilastro centrale Kalidou Koulibaly ed il terzino sinistro ...