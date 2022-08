Covid: in Fvg 1.838 nuovi casi, 5 decessi (Di martedì 2 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.970 tamponi molecolari sono stati rilevati 192 nuovi contagi. Sono inoltre 6.882 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.646 casi. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.970 tamponi molecolari sono stati rilevati 192contagi. Sono inoltre 6.882 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.646. Le ...

EugenioBerto70 : Covid: in Fvg 324 nuovi casi, 3 decessi - il_piccolo : Covid in Fvg: 324 nuovi contagi e 3 decessi, 6 le persone ricoverate in terapia intensiva - messveneto : Covid in Fvg: 324 nuovi contagi e 3 decessi, 6 le persone ricoverate in terapia intensiva - UdineseTV : I dati COVID-19 in Fvg - - FGuardiella : Covid: in Fvg 324 nuovi casi, 3 decessi -