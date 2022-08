Così Breaking Bad irrompe in Better Call Saul, il ritorno di Walter e Jesse per chiudere un cerchio a due episodi dalla fine (Di martedì 2 agosto 2022) Attenzione: l’articolo contiene spoiler sull’episodio 6×11 di Better Call Saul, “Breaking Bad” Il mondo di Breaking Bad e quello di Better Call Saul sono ufficialmente legati. L’episodio 6×11 della serie spin-off incentrata sull’avvocato interpretato da Bob Odenkirk chiude letteralmente un cerchio, proprio a due episodi dalla fine. La maggior parte dell’episodio segue la vita di Jimmy nel futuro, quando dopo le vicende di Breaking Bad ha assunto l’identità dell’apparente mite Gene. Il resto dell’episodio presenta scene in cui l’avvocato incontra Walter White e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Attenzione: l’articolo contiene spoiler sull’o 6×11 di, “Bad” Il mondo diBad e quello disono ufficialmente legati. L’o 6×11 della serie spin-off incentrata sull’avvocato interpretato da Bob Odenkirk chiude letteralmente un, proprio a due. La maggior parte dell’o segue la vita di Jimmy nel futuro, quando dopo le vicende diBad ha assunto l’identità dell’apparente mite Gene. Il resto dell’o presenta scene in cui l’avvocato incontraWhite e ...

sirdaggoo : RT @Il_Nerdastro: Breaking Bronze. In attesa di rivederli (così pare) nel prossimo episodio di #BetterCallSaul, ad Albuquerque si è tenuta… - loZibbo : ++++ BREAKING ++++ MATTIA BINOTTO NUOVO SEGRETARIO DEL PD Si spiegano così molte cose del recente passato.… - aboutTav : BREAKING NEWS: la stratega RedBull è così brava che si scopa lo stratega Ferrari e lo convince a sbagliare strategie - olle_cram : RT @Il_Nerdastro: Breaking Bronze. In attesa di rivederli (così pare) nel prossimo episodio di #BetterCallSaul, ad Albuquerque si è tenuta… - rilancio5 : RT @Il_Nerdastro: Breaking Bronze. In attesa di rivederli (così pare) nel prossimo episodio di #BetterCallSaul, ad Albuquerque si è tenuta… -