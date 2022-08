Calciomercato Roma, ore decisive per Belotti (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Roma, nelle prossime ore ci sarà l’affondo decisivo per portare Andrea Belotti in giallorosso Sono ore decisive per l’arrivo di Andrea Belotti alla Roma. L’attaccante ex Torino è ad un passo dall’accettare, finalmente, la corte di Mourinho. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Gallo dovrebbe firmare un triennale con i giallorossi a 2.8 milioni a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022), nelle prossime ore ci sarà l’affondo decisivo per portare Andreain giallorosso Sono oreper l’arrivo di Andreaalla. L’attaccante ex Torino è ad un passo dall’accettare, finalmente, la corte di Mourinho. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Gallo dovrebbe firmare un triennale con i giallorossi a 2.8 milioni a stagione più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, per #Wijnaldum trattativa ad oltranza con il #PSG - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, manca ancora l'intesa con il #PSG per #Wijnaldum: oggi può essere la giornata decisiva - DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, per #Shomurodov della #Roma c'è la concorrenza di #Torino e #Wolves: i dettagli - ZorroeI : RT @Romagialloross4: ?? ESCLUSIVO - #Wijnaldum mercoledì sarà a #Roma e giovedì sosterrà le visite mediche: decisiva la riunione fiume di qu… - Cuccioloterzo : RT @Romagialloross4: ?? ESCLUSIVO - #Wijnaldum mercoledì sarà a #Roma e giovedì sosterrà le visite mediche: decisiva la riunione fiume di qu… -