Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: sorpasso Siviglia per Bailly (Di martedì 2 agosto 2022) La Roma prosegue con il proprio lavoro di ricerca sul mercato di profili di esperienza internazionale per rafforzare la propria rosa. Dopo l'arrivo di Dybala e l'affare Wijnaldum ormai in definizione, l'obiettivo è ora un difensore centrale per integrare il reparto arretrato. Il nome più caldo delle ultime ore è quello dell'ivoriano Eric Bailly, in uscita dal Manchester United. Ma, secondo quanto riporta il Daily Mail, il Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi avrebbe compiuto una decisa accelerata, salendo in pole position per il giocatore. Bailly è un obiettivo anche del Fulham, e in passato era stato accostato anche al Milan, che negli ultimi giorni ha virato su altri profili. SportFace.

