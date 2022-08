(Di martedì 2 agosto 2022) Quando mancano poco meno di quattro mesi all’inizio ufficiale della Coppa del Mondo 2022/2023, il direttore tecnico Klaus Hollrigl ha sceltocome sede per dieci giorni circa di ritiro delle squadre maschili Elite e Mi-Co 2026 di. Gli atleti azzurri hannogli allenamenti il 29 luglio e si tratterranno nella località austriaca fino a domenica 7 agosto per pianificare al meglio l’inizio della stagione. Presenti Dorotheae Lukas, in un gruppo che comprende anche Didier Bionaz, Patrick Braun, Cedric Christille, Daniele Fauner, Tommaso Giacomel, Michele Molinari, David Zingerle, Daniele Cappellari eIacopo Leonesio. La squadra è sotto la supervisione tecnica di Fabio Cinciana, Andrea Zattoni, Daniele Piller Roner, Alexander Inderst e Riccardo ...

sportface2016 : #Biathlon | Iniziato il raduno azzurro ad #Obertilliach: presenti anche Dorothea #Wierer e Lukas #Hofer -

SPORTFACE.IT

... mentre negli stessi giorni e sulle stesse nevi ilci avrebbe regalato il bronzo di ...le ha permesso di diventare la donna italiana con più podi ai Giochi - siamo a 11 - in un viaggio...Il Progetto Children dei due settori avrà quale responsabile Stefano Saracco , i preparatori atletici Enrico Testolin e Michel Bionaz e, per il piccolo calibro del, la responsabile Renée ... Biathlon, iniziato il raduno azzurro a Obertilliach con Hofer e Wierer Il direttore tecnico Klaus Hollrigl ha scelto Obertilliach come sede per dieci giorni circa di ritiro delle squadre maschili Elite e Mi-Co 2026 di biathlon.