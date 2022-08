Al Zawahiri ucciso in un raid Usa | il leader  di Al Qaeda colpito con i droni a Kabul

_Nico_Piro_ : #2agosto ricordate l'attacco drone di domenica a Kabul? ?? È stato ucciso l'inafferrabile Al Zawahiri, numero 2 di B… - repubblica : Ucciso con un drone il leader di Al Qaeda Al Zawahiri. Biden: 'Giustizia e' fatta. Operazione di precisione' - SkyTG24 : Ayman Al-Zawahiri, ucciso da un drone Usa il capo di al-Qaeda. Biden: “Giustizia è fatta” - FatimaCurzio : RT @ilpost: In un attacco compiuto dalla CIA con un drone lo scorso fine settimana a Kabul, in Afghanistan, è stato ucciso Ayman al Zawahri… - AntonioSpadafo4 : RT @_Nico_Piro_: #2agosto ricordate l'attacco drone di domenica a Kabul? ?? È stato ucciso l'inafferrabile Al Zawahiri, numero 2 di Bin Lade… -

- L'operazione dell'intelligence Usa è avvenuta a Kabul, non ci sarebbero state vittime civili. I talebani hanno condannato l'episodio. Al - Zawahri era arrivato a capo dell'organizzazione ...... soprattutto delle donne e delle ragazze', ha quindi assicurato Blinken, osservando infine che 'il mondo è un posto più sicuro dopo la morte die gli Stati Uniti continueranno ad agire con ...Gli USA hanno condotto un attacco con droni che ha ucciso il leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri mentre si trovava in Afghanistan.Il presidente statunitense Biden: non consentiremo mai più che l'Afghanistan sia un porto sicuro per i terroristi ...