Al-Zawahiri | Il capo di al-Qaida ucciso da un drone a Kabul

(Di martedì 2 agosto 2022) Afghanistan. Qualche ora fa, il Presidente americano Joe Biden, ancora in isolamento a causa del Covid, ha dato il suo annuncio ufficiale: “Giustizia è stata fatta”. Al suono di queste parole ha dichiarato l’uccisione del leader di al-Ayman al-direttamente dalla Casa Bianca. L’obiettivo è stato neutralizzato nell’ambito di quella che è stata definita un’operazione di ”precisione” e di assoluto ”successo”, portata a termine nel cuore della capitale afgana dileader di Al-Sempre nel suo comunicato, il Presidente ha voluto anche sottolineare come il successo dell’intera operazione sia la prova tangibile della “risolutezza e della capacità” americana contro il terrorismo. Il target,, era da tempo in cima alla lista dei ...

New York Times Il raid americano che ha ucciso a Kabul ildi Al Qaeda Ayman Alè il titolo principale per il New York Times, che osserva: 'La morte di uno dei nemici più accesi d'...Bin Laden era la guida carismatica, e soprattutto il finanziatore saudita, Al -era la ... secondo alcune ipotesi l'ultimodi Al Qaeda ormai troppo ingombrante perfino per i talebani e ...Afghanistan. Qualche ora fa, il Presidente americano Joe Biden, ancora in isolamento a causa del Covid, ha dato il suo annuncio ufficiale: “Giustizia è stata fatta”. Al suono di queste parole ha dichi ...Ayman al Zawahiri, il luogotenente di Bin Laden, privo del carisma del suo predecessore ma dotato di una grande situazione ideologica ...