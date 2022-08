Agcom | sanziona Google e Top Ads per pubblicità giochi su Youtube

(Di martedì 2 agosto 2022) L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due distinte ordinanze - ingiunzioni, cheno, nel complesso, per 1 milione e 450 le societàIreland Limited (750.000 euro) e ...

NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due distinte ordinanze ingiunzioni, che sanzionano, nel comple… - NL_Newslinet : L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due distinte ordinanze ingiunzioni, che sanzionano, nel… -

Le evidenze istruttorie, riferisce l', hanno accertato la violazione della norma sia da parte del soggetto/creator (la società TOP ADS LTD mediante il proprio sito e i propri canali Spike su ...La Regione Liguria risponde alla pronuncia dell'Autorità garante per le comunicazionichel'uso del logo istituzionale nella campagna diffusa sui Media e cartelloni durante il periodo del cosiddetto 'silenzio elettorale'. 'In merito alla sanzione impartita da- si ...Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Cfi-Cooperazione finanza impresa, eletto dall’assemblea dei soci dello ...Roma, 2 ago. (askanews) - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due distinte ordinanze-ingiunzioni, che sanzionano, ...