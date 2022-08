A Kabul ucciso con un drone al Zawahri. Biden: 'Terroristi, vi colpiremo ovunque' (Di martedì 2 agosto 2022) - Il raid a Kabul dove lo storico capo di Al Qaeda e medico personale di Bin Laden si era trasferito. Il via libera all'operazione dato la settimana scorsa dal presidente Usa, che avverte: 'Giustizia ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 agosto 2022) - Il raid adove lo storico capo di Al Qaeda e medico personale di Bin Laden si era trasferito. Il via libera all'operazione dato la settimana scorsa dal presidente Usa, che avverte: 'Giustizia ...

_Nico_Piro_ : #2agosto ricordate l'attacco drone di domenica a Kabul? ?? È stato ucciso l'inafferrabile Al Zawahiri, numero 2 di B… - Agenzia_Ansa : Ucciso il capo di Al Qaida a Kabul, il presidente Usa Joe Biden: 'Fatta giustizia'. Colpito sul balcone da due miss… - ilpost : In un attacco compiuto dalla CIA con un drone lo scorso fine settimana a Kabul, in Afghanistan, è stato ucciso Ayma… - emiliolussu81 : RT @jacopo_iacoboni: Ayman al-Zawahiri, leader di Al Qaeda, è stato ucciso in un blitz americano con i droni a Kabul Era nascosto a Kabul… - silvrib : RT @agambella: Il capo di Al-Qaeda, il medico egiziano Ayman al-Zawahiri, è stato ucciso con un drone militare degli USA a Kabul in Afghani… -