Vaiolo scimmie | India conferma primo morto

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - repubblica : Vaiolo delle scimmie, anche a New York è emergenza. “L’Oms ne cambi il nome” [di Elena Dusi] - Efisio31251859 : RT @ChanceGardiner: Quindi Speranza e Draghi metteranno l’obbligo di profilattico o l'obbligo di castità a quella categoria a maggiore risc… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Vaiolodellescimmie: confermato il primo decesso in India. -

... ma anche il virus Zika e la Dengue : come denuncia l'OMS, sono tante le emergenze sanitarie presenti in questo momento nel mondo, spesso non conosciute come il Covid o ildelle...'Mai, nella storia moderna, il nome di una malattia infettiva è stato più sbagliato e fuorviante che non chiamare così ildelle. Molta gente ignorante infatti pensa si tratti di una ...Alessandro Perrella guida il il reparto di malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità dell'ospedale Cotugno di Napoli.Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di altri siti per inviare all'utente comunicazioni commerciali in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione. AVVISO: Edra S.p.A. i ...