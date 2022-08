Torino scatenato sul mercato: pronti quattro colpi in settimana (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la pesante lite tra Juric e Vagnati, il Torino si è scosso ed è tornato a fare sul serio sul mercato. pronti quattro colpi in settimana. La lite tra Juric e Vagnati ha fatto tanto rumore, il Torino sta cercando di reagire sul mercato per rinforzare l’organico a disposizione di Juric. Anche perché le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo la pesante lite tra Juric e Vagnati, ilsi è scosso ed è tornato a fare sul serio sulin. La lite tra Juric e Vagnati ha fatto tanto rumore, ilsta cercando di reagire sulper rinforzare l’organico a disposizione di Juric. Anche perché le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CiroTroise : RT @serieAnews_com: ?? #Torino scatenato sul mercato: poker di colpi in arrivo per #Juric, il punto di @serieAnews_com ?? @CiroTroise ht… - serieAnews_com : ?? #Torino scatenato sul mercato: poker di colpi in arrivo per #Juric, il punto di @serieAnews_com ?? @CiroTroise - Serie_A_ENG : Torino, Sky: “Vagnati scatenato, ecco altri due colpi” - serie_a24 : #Torino, Sky: “Vagnati scatenato, ecco altri due colpi” - infoitsport : Torino, Sky: “Vagnati scatenato, ecco altri due colpi” -