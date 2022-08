Teatro dei Barbuti | Anna Rita Vitolo in scena con “Il Baciamano”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Martedì 2 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVII edizione della rassegna estiva diFestival”, per la Notte deiGrimaldello, Tourbillone Centro Studipresentano “Il” di Manlio Santanelli. Cone Andrea de Goyzueta. Regia di Antonio Grimaldi (ingresso 10 euro). Allo scoppiare della Rivoluzione Francese nel 1789 non vi sono immediate ripercussioni a Napoli; è solo dopo la caduta della monarchia francese e la morte per ghigliottina dei reali di Francia che la politica del Re di Napoli e Sicilia Ferdinando IV comincia ad ...