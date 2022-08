Sparatoria davanti a un bar a Pescara | un morto e un ferito grave | L' allarme dato da una dipendente nascosta sotto a un tavolino

(Di lunedì 1 agosto 2022) commenta Momenti di paura a, per unain un bar all'angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poca distanza dal centro. Il bilancio provvisorio è di une di un, ...

E' di almeno un morto il bilancio provvisorio delladi staseraad un bar di Pescara: a terra oltre la zona recintata dalle forze dell'ordine si vede un lenzuolo che copre un corpo. Secondo quanto si è saputo un ferito grave è stato ...Aggressore in fuga a bordo di uno scooter, forse insieme a un complice Un morto e un ferito. E' il bilancio di unaall'esterno di un bar sulla strada parco, a Pescara. Dopo l'agguato, secondo quanto riportato da Pescara News, l'aggressore si sarebbe dato alla fuga a bordo di uno scooter, forse insieme a ...Agguato a ridosso del centro città: chi ha sparato è sceso da uno scooter guidato da un complice, con in testa un casco. Il delitto davanti a decine di testimoni terrorizzati. Il ferito è in condizion ...Sul posto sono arrivati il questore di Pescara Luigi Liguori e il dirigente della Mobile Gianluca Di Frischia, nonche’ il sindaco Carlo Masci. Le vittime della sparatoria nel bar di Pescara sono itali ...