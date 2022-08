Soccorso un ciclista sul Monte Matajur

(Di lunedì 1 agosto 2022) Si è svolto tra le 13 e le 14.40 circa un intervento didella stazione di Udine delAlpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco che insieme hannounrimasto infortunato sul. L’uomo, un goriziano del 1983, stava effettuando una discesa di downhill assieme ad altri quattro ciclisti – lui istruttore, gli altri suoi allievi anche loro del goriziano – quando un piede gli si è incastrato nei raggi, procurandogli una probabile frattura. Di fatto non riusciva più ad appoggiare il piede a terra. Sul posto sono arrivati per primi due soccorritori delAlpino, tra cui un’ operatrice sanitaria, che hanno prestato le prime cure albloccandogli l’arto e poi sono sopraggiunti i Vigili del ...

Friuli Oggi

SAVOGNA - Ciclista si infortuna attorno alle 13 di oggi, 1 agosto, sul Monte Matajur ad una quota di 1350 metri e ad una distanza di circa un 1,2 km dal rifugio Pelizzo. L'uomo, un istruttore ...